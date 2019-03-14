В НАТО заявили, что поддерживают возможность вступления Украины в Альянс

14 марта, 2019, 16:06

Страны-члены НАТО подтверждают возможность вступления Украины в Североатлантический альянс

Об этом говорится в годовом отчете Альянса, который представил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберґ, передает " Радио Свобода".

Соответствующий годовой отчет представили 14 марта. В Альянсе подтвердили также обязательства оборонного блока по помощи Украине с проведением реформ в рамках широкого пакета помощи, в том числе 10 трастовых фондов.

В декларации по итогам саммита в Бухаресте в 2008 году отмечалось, что Альянс "приветствует евроатлантические устремления относительно членства в НАТО Украины".

"ПДЧ будет следующим шагом для Украины и Грузии на их пути к членству. Сегодня мы четко заявляем, что мы поддерживаем заявки этих стран относительно ПДЧ. Таким образом мы начнем период интенсивного взаимодействия с ними на высоком политическом уровне с целью рассмотрения вопросов, связанных с их обращениями относительно ПДЧ, которые остаются нерешенными", - говорилось в документе тогдашнего саммита.