Убийство пограничника на Львовщине: подозреваемый арестован

19 марта, 2019, 22:20

Во вторник, 19 марта, Шевченковский райсуд Львова арестовал подозреваемого в убийстве сотрудника Госпогранслужбы

Об этом сообщает пресс-служба Военной прокуратуры Западного региона Украины.

"Лычаковский районный суд г. Львова избрал 20-летнему солдату срочной службы ВВС "Сянки" Мостиского пограничного отряда меру пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 суток без альтернативы внесения залога", - говорится в сообщении.

Военнослужащему сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство), ему грозит от 7 до 15 лет лишения свободы.