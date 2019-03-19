Убийство пограничника на Львовщине: подозреваемый арестован
19 марта, 2019, 22:20
Во вторник, 19 марта, Шевченковский райсуд Львова арестовал подозреваемого в убийстве сотрудника Госпогранслужбы
Об этом сообщает пресс-служба Военной прокуратуры Западного региона Украины.
"Лычаковский районный суд г. Львова избрал 20-летнему солдату срочной службы ВВС "Сянки" Мостиского пограничного отряда меру пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 суток без альтернативы внесения залога", - говорится в сообщении.
Военнослужащему сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство), ему грозит от 7 до 15 лет лишения свободы.
- Напомним, 18 марта во время пребывания в пограничном наряде подозреваемый застрелил сослуживца - прапорщика ГНСУ. По данным прокуратуры, после выстрела солдат наносил удары в различные части тела раненого.
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