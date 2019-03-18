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На Львовщине пограничник застрелил сослуживца


фото: dpsu.gov.ua
В понедельник, 18 марта, во Львовской области в одном из подразделений Мостиского отряда Госпогранслужбы от огнестрельного ранения погиб военнослужащий

Об этом сообщает пресс-центр Госпогранслужбы.

"Предварительно, пуля была выпущена из оружия другого военнослужащего, находившегося в пограничном наряде. На место происшествия немедленно вызвана карета скорой помощи. Врачи транспортировали раненого в ближайшее медучреждение, но, к сожалению, во время транспортировки военнослужащий скончался", - говорится в сообщении.

Военнослужащий, из оружия которого был застрелен пограничник, задержан. Госпогранслужбой создана ситуативная группа для расследования и известность правоохранительные органы. Устанавливаются обстоятельства инцидента.

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