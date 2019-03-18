На Львовщине пограничник застрелил сослуживца

18 марта, 2019, 14:17

В понедельник, 18 марта, во Львовской области в одном из подразделений Мостиского отряда Госпогранслужбы от огнестрельного ранения погиб военнослужащий

Об этом сообщает пресс-центр Госпогранслужбы.

"Предварительно, пуля была выпущена из оружия другого военнослужащего, находившегося в пограничном наряде. На место происшествия немедленно вызвана карета скорой помощи. Врачи транспортировали раненого в ближайшее медучреждение, но, к сожалению, во время транспортировки военнослужащий скончался", - говорится в сообщении.

Военнослужащий, из оружия которого был застрелен пограничник, задержан. Госпогранслужбой создана ситуативная группа для расследования и известность правоохранительные органы. Устанавливаются обстоятельства инцидента.