Киевское метро откажется от жетонов
Об этом сообщает пресс-служба КП "Киевский метрополитен".
Отмечается, что на смену пластиковым монетам, которые ввели в оборот в 90-х годах прошлого века, придут современные способы оплаты проезда: пластиковая электронная бесконтактная карта с продлением срока действия или на определенное количество поездок, картонная электронная карточка на определенный срок, банковские карты MasterCard или Visa, смартфон с поддержкой NFC (через платежные инструменты вроде Apple Pay и Google Pay) и разовый билет с QR-кодом.
Карточки можно купить и пополнить в кассах или терминалах станций. Для бумажного билета установят специальные автоматы.
По данным метрополитена, почти 75% пассажиров уже не пользуются жетонами.
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