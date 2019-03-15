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Киевское метро откажется от жетонов

Жетоны исчезнут из продажи в столичном метро уже до конца 2019 года

Об этом сообщает пресс-служба КП "Киевский метрополитен".

Отмечается, что на смену пластиковым монетам, которые ввели в оборот в 90-х годах прошлого века, придут современные способы оплаты проезда: пластиковая электронная бесконтактная карта с продлением срока действия или на определенное количество поездок, картонная электронная карточка на определенный срок, банковские карты MasterCard или Visa, смартфон с поддержкой NFC (через платежные инструменты вроде Apple Pay и Google Pay) и разовый билет с QR-кодом.

Карточки можно купить и пополнить в кассах или терминалах станций. Для бумажного билета установят специальные автоматы.

По данным метрополитена, почти 75% пассажиров уже не пользуются жетонами.

 

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