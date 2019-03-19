США расширили санкции против Венесуэлы
19 марта, 2019, 17:42
США ввели санкции против венесуэльской горнодобывающей корпорации и ее главы
Об этом говорится на сайте Минфина США, передает РБК-Украина.
При этом США исключили из санкционных списков по Венесуэле 12 физлиц, причины пока не указываются.
До этого США ввели санкции в отношении российского банка, который помогал правительству Николаса Мадуро в Венесуэле.
- Напомним, 11 марта 2019 г. США ввели санкции против российско-венесуэльского Еврофинанс Моснарбанка. Банк попал под санкции за связь с государственной нефтяной корпорацией Венесуэлы PDVSA, которую недавно включили в SDN List.
- Ранее президент США Дональд Трамп признал спикера оппозиционной Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуана Гуайдо "временным президентом".
- Николас Мадуро объявил о разрыве дипломатических отношений со США, дав американским дипломатам 72 часа, чтобы покинуть страну.
- Официальная Москва назвала Мадуро "легитимным" президентом Венесуэлы.
- Европейский Союз , а также Франция, Швеция и Дания поддержали оппозицию и призвали к перевыборам.
- 7 февраля советник президента США по вопросам нацбезопасности Джон Болтон призвал высокопоставленных военных Венесуэлы признать спикера парламента Хуана Гуайдо временным президентом страны.
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