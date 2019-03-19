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США расширили санкции против Венесуэлы


фото: ap
США ввели санкции против венесуэльской горнодобывающей корпорации и ее главы

Об этом говорится на сайте Минфина США, передает РБК-Украина.

При этом США исключили из санкционных списков по Венесуэле 12 физлиц, причины пока не указываются.

До этого США ввели санкции в отношении российского банка, который помогал правительству Николаса Мадуро в Венесуэле.

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