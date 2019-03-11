США ввели санкции против российского банка

11 марта, 2019, 16:50

США ввели санкции против банка "Еврофинанс Моснарбанк" из-за ситуации в Венесуэле

Об этом говорится в заявлении Минфина США.

"Незаконный режим Мадуро получил выгоду из страданий венесуэльского народа", - сказал министр финансов Стивен Т. Мнучин.