США ввели санкции против российского банка
11 марта, 2019, 16:50
США ввели санкции против банка "Еврофинанс Моснарбанк" из-за ситуации в Венесуэле
Об этом говорится в заявлении Минфина США.
"Незаконный режим Мадуро получил выгоду из страданий венесуэльского народа", - сказал министр финансов Стивен Т. Мнучин.
- Напомним, президент США Дональд Трамп признал спикера оппозиционной Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуана Гуайдо "временным президентом".
- Николас Мадуро объявил о разрыве дипломатических отношений со США, дав американским дипломатам 72 часа, чтобы покинуть страну.
- Официальная Москва назвала Мадуро "легитимным" президентом Венесуэлы.
- Европейский Союз, а также Франция, Швеция и Дания поддержали оппозицию и призвали к перевыборам.
- 7 февраля советник президента США по вопросам нацбезопасности Джон Болтон призвал высокопоставленных военных Венесуэлы признать спикера парламента Хуана Гуайдо временным президентом страны.
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