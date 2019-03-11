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США ввели санкции против российского банка


фото: evrofinance.ru
США ввели санкции против банка "Еврофинанс Моснарбанк" из-за ситуации в Венесуэле

Об этом говорится в заявлении Минфина США.

"Незаконный режим Мадуро получил выгоду из страданий венесуэльского народа", - сказал министр финансов Стивен Т. Мнучин.

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