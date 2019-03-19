Найди все "железные троны": HBO запустила конкурс по "Игре престолов"
Об этом говорится на сайте телеканала.
6 Thrones.- Game of Thrones (@GameOfThrones) 18 марта 2019 г.
6 Locations.
Who will be the first to find them?
Begin your Quest #ForTheThrone : https://t.co/MTUv2SRuSh pic.twitter.com/SW4GYx5E3x
Правила такие: по всему миру спрятаны шесть копий Железного трона - участникам (им может стать любой желающий) нужно их найти до окончания таймера на сайте конкурса.
Организаторы оставляют подсказки: 360-градусные видео с местом расположения престола. Первый трон спрятан в лесу среди покрытого мхом камня. Обратите внимание на камень слева - на нем вырезаны какие-то символы. Следующий престол покажут после нахождения предыдущего или по истечению времени, выделенного на его поиски.
Авторы не раскрывают, какой именно приз получат победители конкурса.
Читайте также: Загадки тизера, версии фанов и намеки от актеров. Все о финальном сезоне "Игры престолов" без спойлеров
- Исполнитель роли Джейми Ланнистера в "Игре престолов" рассекретил сюжетную деталь о своем персонаже
- НВО показал полный трейлер финального сезона проекта
- Звезды "Игры престолов" Хиди и Мэйси Уильямс создали клип для английской певицы
- Джордж Мартин отказался сниматься в финальном сезоне "Игры престолов"
Читайте также
-
-
18 марта, 2019 Виталий Портников: Путин выжимает из Крыма все, что возможно
-
-
-
14 марта, 2019 Кандидаты в президенты Украины: кто есть кто
Читайте также
-
18 марта, 2019 Виталий Портников: Путин выжимает из Крыма все, что возможно
-
-