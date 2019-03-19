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Найди все "железные троны": HBO запустила конкурс по "Игре престолов"

Телеканал HBO запустил конкурс, посвященный выходу последнего сезона "Игры престолов"

Об этом говорится на сайте телеканала.

Правила такие: по всему миру спрятаны шесть копий Железного трона - участникам (им может стать любой желающий) нужно их найти до окончания таймера на сайте конкурса.

Организаторы оставляют подсказки: 360-градусные видео с местом расположения престола. Первый трон спрятан в лесу среди покрытого мхом камня. Обратите внимание на камень слева - на нем вырезаны какие-то символы. Следующий престол покажут после нахождения предыдущего или по истечению времени, выделенного на его поиски.

Авторы не раскрывают, какой именно приз получат победители конкурса.

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