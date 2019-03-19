Найди все "железные троны": HBO запустила конкурс по "Игре престолов"

19 марта, 2019, 11:29

Телеканал HBO запустил конкурс, посвященный выходу последнего сезона "Игры престолов"

Об этом говорится на сайте телеканала.

6 Thrones.

6 Locations.

Who will be the first to find them?

Begin your Quest #ForTheThrone : https://t.co/MTUv2SRuSh pic.twitter.com/SW4GYx5E3x - Game of Thrones (@GameOfThrones) 18 марта 2019 г.

Правила такие: по всему миру спрятаны шесть копий Железного трона - участникам (им может стать любой желающий) нужно их найти до окончания таймера на сайте конкурса.

Организаторы оставляют подсказки: 360-градусные видео с местом расположения престола. Первый трон спрятан в лесу среди покрытого мхом камня. Обратите внимание на камень слева - на нем вырезаны какие-то символы. Следующий престол покажут после нахождения предыдущего или по истечению времени, выделенного на его поиски.

Авторы не раскрывают, какой именно приз получат победители конкурса.

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