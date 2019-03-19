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Климкин предупредил, что Россия попытается организовать новую газовую войну


фото: goldring
Россия попытается организовать новую газовую войну по окончании действия нынешних договоренностей на транзит газа

Об этом министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил в интервью "Интерфакс-Украина".

"Уверен, что Россия попытается организовать новую газовую войну. Вероятность этого очень велика. Такую возможность понимают наши партнеры и говорят, что к этому нужно готовиться, увеличивая запасы газа в наших хранилищах. Сейчас не только мы, но и Европа хорошо понимает вероятность российских провокаций", - сказал он.

Климкин отметил, что Украина и ЕС настаивают на том, что будущие контракты необходимо заключать на основе европейских правил, а Россия намекает на возможность тайных договоренностей.

 

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