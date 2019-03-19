Климкин предупредил, что Россия попытается организовать новую газовую войну
Об этом министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил в интервью "Интерфакс-Украина".
"Уверен, что Россия попытается организовать новую газовую войну. Вероятность этого очень велика. Такую возможность понимают наши партнеры и говорят, что к этому нужно готовиться, увеличивая запасы газа в наших хранилищах. Сейчас не только мы, но и Европа хорошо понимает вероятность российских провокаций", - сказал он.
Климкин отметил, что Украина и ЕС настаивают на том, что будущие контракты необходимо заключать на основе европейских правил, а Россия намекает на возможность тайных договоренностей.
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В Нафтогазе считают, что условия, которые Россия выдвигает по транзиту, противоречат европейским и украинским стандартам.
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Ангела Меркель подчеркнула необходимость сохранения роли Украины как транзитера российского газа в Европу.
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