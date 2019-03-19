Дерибан земли под Киевом: НАБУ объявило еще два подозрения

19 марта, 2019, 16:55

Национальное антикоррупционное бюро сообщило о подозрении в хищении 15 га особо ценной земли стоимостью 44 млн грн в селе Гатное Киево-Святошинского района чиновнику НААН и экс-чиновнику Госземагентства

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ в Facebook.

Речь идет о:

- экс-главном ученом секретаре НААН;

- экс-заместителе начальника Главного управления Госземагентства в Киевской области;

Семи причастным о подозрении объявили в понедельник, 18 марта.

Отмечается, что подозреваемые организовали схему, по которой в 2013-2014 годах, 15,12 га особо ценных государственных земель незаконно перешли в частную собственность 144 человек, среди которых сотрудники СБУ, должностные лица НААН, Министерства аграрной политики и других органов власти. В целом эти лица, получившие 144 участка, на 138 из которых права собственности уже оформили.