Дерибан земли под Киевом: НАБУ объявило еще два подозрения
19 марта, 2019, 16:55
- экс-главном ученом секретаре НААН;
Национальное антикоррупционное бюро сообщило о подозрении в хищении 15 га особо ценной земли стоимостью 44 млн грн в селе Гатное Киево-Святошинского района чиновнику НААН и экс-чиновнику Госземагентства
Об этом сообщает пресс-служба НАБУ в Facebook.
Речь идет о:
- экс-главном ученом секретаре НААН;
- экс-заместителе начальника Главного управления Госземагентства в Киевской области;
Семи причастным о подозрении объявили в понедельник, 18 марта.
Отмечается, что подозреваемые организовали схему, по которой в 2013-2014 годах, 15,12 га особо ценных государственных земель незаконно перешли в частную собственность 144 человек, среди которых сотрудники СБУ, должностные лица НААН, Министерства аграрной политики и других органов власти. В целом эти лица, получившие 144 участка, на 138 из которых права собственности уже оформили.
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