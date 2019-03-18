НАБУ подозревает в хищении земли сотрудника СБУ, 5 чиновников НААН и экс-чиновника Госземагентства

18 марта, 2019, 12:32

Национальное антикоррупционное бюро объявило 7 подозрений в хищении 15 га особо ценной земли стоимостью 44 млн грн в селе Гатное Киево-Святошинского района

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

Подозрения по делу объявлены экс-президенту Национальной академии аграрных наук Украины (НААН), сотруднику СБУ, вице-президенту НААН, директору ННЦ Институт земледелия НААН, экс-заведующему отделом ННЦ Институт земледелия НААН, заведующему отделом внедрения ННЦ Институт земледелия НААН, экс-начальнику управления государственного земельного кадастра Главного управления Госземагентства в Киевской области.

"В течение 2013-2014 годов подозреваемые инициировали принятие ряда решений, в результате которых более 15 га государственных земель незаконно перешли в частную собственность. Речь идет об участках в пригороде Киева (село Гатное), которые имели статус особо ценной земли и должны были использоваться исключительно в исследовательских целях ", - идется в сообщении.

В НАБУ отметили, что решение об изъятии такой земли и изменение ее целевого назначения может принимать исключительно Верховная Рада по представлению Кабинета министров Украины.

Зато чиновники НААН в сговоре с должностными лицами ГУ Госземагентства в Киевской области без согласованию с Кабмином и без согласия парламента приняли решение о согласии на прекращение права постоянного пользования земельными участкам НААН.

"В результате такого решения участки перешли в собственность заранее определенных лиц. Среди получателей участков не только подозреваемые и их близкие лица, но и сотрудники СБУ, должностные лица НААН, Министерства аграрной политики и других органов власти. В общем эти лица, получившие 144 участка, на 138 из которых права собственности уже оформили ", - сообщили в НАБУ.

В настоящее время указанные 144 участка арестованы, устанывливаются другие причастные к преступлению, продолжается согласование со Специализированной антикоррупционной прокуратурой сообщений о подозрении. Расследование по делу продолжается с апреля 2017 года. В рамках этого производства также изучают пизоды хищения особо ценной земли в других регионах Украины.