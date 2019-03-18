Вооруженные фаны напали на футболистов "Олимпиакоса" и сорвали матч чемпионата Греции
Об этом сообщает UA-Football .
Уже на 5-й минуте матча в Афинах болельщики выбежали на поле и напали на запасных игроков и тренеров "Олимпиакоса". По словам представителей клуба, у одного из ультрас был нож. Через 10 минут после инцидента рефери возобновил матч, который продолжался до середины второго тайма.
Следующая стычка произошла за пределами стадиона при счете 0:1 в пользу "Олимпиакоса". Фанаты "Панатинаикоса" за пределами стадиона устроили столкновения с полицейскими, в которых полетели бутылки с зажигательной смесью. Правоохранители применили светошумовые гранаты и слезоточивый газ.
На территории арены произошел пожар, дым проник на трибуны и поле. В итоге, немецкий рефери Марко Фритц, который судил игру, был вынужден снова вывести команды в раздевалки, а впоследствии и отменить матч.
La deuxième pénétration de la pelouse par des fans du Panathinaïkos aura été celle de trop: derby définitivement arrêté face à l'Olympiakos. Dire que ça ne nous surprend plus de voir ça en Grèce montre bien le marasme dans lequel ce foot est. pic.twitter.com/jpnaOsEGM9- Football Grec France (@footgrec) 17 марта 2019
#Panathinaikos - #Olympiakos match abandoned amid violence outside stadium in #Athens pic.twitter.com/CY9Puvz0hm- Ruptly (@Ruptly) 18 марта 2019
- Напомним, 21 февраля в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы "Динамо" победило на своем поле "Олимпиакос" и вышло в следующий раунд.
- 14 марта в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы "Динамо" крупно проиграло дома английскому "Челси" и выбыло из турнира.
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