//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Вооруженные фаны напали на футболистов "Олимпиакоса" и сорвали матч чемпионата Греции


фото: twitter
Фанаты с ножами и бутылками с зажигательной смесью сорвали матч чемпионата Греции по футболу между "Олимпиакосом" и "Панатинаикосом"

Об этом сообщает UA-Football .

Уже на 5-й минуте матча в Афинах болельщики выбежали на поле и напали на запасных игроков и тренеров "Олимпиакоса". По словам представителей клуба, у одного из ультрас был нож. Через 10 минут после инцидента рефери возобновил матч, который продолжался до середины второго тайма.

Следующая стычка произошла за пределами стадиона при счете 0:1 в пользу "Олимпиакоса". Фанаты "Панатинаикоса" за пределами стадиона устроили столкновения с полицейскими, в которых полетели бутылки с зажигательной смесью. Правоохранители применили светошумовые гранаты и слезоточивый газ.

На территории арены произошел пожар, дым проник на трибуны и поле. В итоге, немецкий рефери Марко Фритц, который судил игру, был вынужден снова вывести команды в раздевалки, а впоследствии и отменить матч.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

18 марта, 2019 понедельник

больше новостей

18 марта, 2019 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать