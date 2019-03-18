Вооруженные фаны напали на футболистов "Олимпиакоса" и сорвали матч чемпионата Греции

18 марта, 2019, 15:53

Фанаты с ножами и бутылками с зажигательной смесью сорвали матч чемпионата Греции по футболу между "Олимпиакосом" и "Панатинаикосом"

Об этом сообщает UA-Football .

Уже на 5-й минуте матча в Афинах болельщики выбежали на поле и напали на запасных игроков и тренеров "Олимпиакоса". По словам представителей клуба, у одного из ультрас был нож. Через 10 минут после инцидента рефери возобновил матч, который продолжался до середины второго тайма.

Следующая стычка произошла за пределами стадиона при счете 0:1 в пользу "Олимпиакоса". Фанаты "Панатинаикоса" за пределами стадиона устроили столкновения с полицейскими, в которых полетели бутылки с зажигательной смесью. Правоохранители применили светошумовые гранаты и слезоточивый газ.

На территории арены произошел пожар, дым проник на трибуны и поле. В итоге, немецкий рефери Марко Фритц, который судил игру, был вынужден снова вывести команды в раздевалки, а впоследствии и отменить матч.

La deuxième pénétration de la pelouse par des fans du Panathinaïkos aura été celle de trop: derby définitivement arrêté face à l'Olympiakos. Dire que ça ne nous surprend plus de voir ça en Grèce montre bien le marasme dans lequel ce foot est. pic.twitter.com/jpnaOsEGM9 - Football Grec France (@footgrec) 17 марта 2019