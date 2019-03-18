Великобритания напомнила РФ, чей Крым и призвала освободить политзаключенных

18 марта, 2019, 16:07

Великобритания осуждает незаконную аннексию Россией Крыма и призывает РФ положить конец незаконному контроля над полуостровом

Об этом заявил глава МИД Великобритании Джереми Хант, говорится в пресс-службе МИД, передает РБК-Украина.

"Неприемлемое поведение России продолжалось с поставками оружия и персонала для инициированного ею конфликта на востоке Украины, незаконным строительством моста, соединяющего материковую часть России с Крымом, и их неустанными попытками монополизировать Керченский пролив в рамках кампании, направленной на подрыв украинской экономики", - говорится в заявлении

Хант заявил, что Россия продолжает совершать нарушения прав человека за пределами своих границ, систематически преследовать тех, кто выступает против незаконной аннексии Крыма.

"Я призываю к немедленному освобождению всех украинских политзаключенных, которые содержатся в Крыму и России без доступа к международным мониторинговым организациям или необходимой медицинской помощи. Россия также должна немедленно освободить 24 украинских военнослужащих, которые были задержаны во время законной попытки проплыть через Керченский пролив" , - говорится в заявлении.