Великобритания напомнила РФ, чей Крым и призвала освободить политзаключенных
Об этом заявил глава МИД Великобритании Джереми Хант, говорится в пресс-службе МИД, передает РБК-Украина.
"Неприемлемое поведение России продолжалось с поставками оружия и персонала для инициированного ею конфликта на востоке Украины, незаконным строительством моста, соединяющего материковую часть России с Крымом, и их неустанными попытками монополизировать Керченский пролив в рамках кампании, направленной на подрыв украинской экономики", - говорится в заявлении
Хант заявил, что Россия продолжает совершать нарушения прав человека за пределами своих границ, систематически преследовать тех, кто выступает против незаконной аннексии Крыма.
"Я призываю к немедленному освобождению всех украинских политзаключенных, которые содержатся в Крыму и России без доступа к международным мониторинговым организациям или необходимой медицинской помощи. Россия также должна немедленно освободить 24 украинских военнослужащих, которые были задержаны во время законной попытки проплыть через Керченский пролив" , - говорится в заявлении.
- Напомним, Североатлантический совет НАТО выступил с заявлением, в котором призвал РФ вернуть Крым Украине в связи с пятилетием незаконной аннексии Крыма Россией.
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