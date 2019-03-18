В Украине разрешили проектировать светодиодное освещение в зданиях

18 марта, 2019, 17:25

Министерство регионального развития, строительства и ЖКХ Украины внесло изменения в государственных строительных норм (ГСН), позволяющие использовать светодиодное освещение в проектируемых зданиях

Об этом сообщает пресс-служба заместителя министра регионального развития, строительства и ЖКХ Льва Парцхаладзе.

"До недавнего времени в строительных нормах по освещению даже не была прописана возможность использования светодиодов, которые уже лет десять, если не больше, у всех в широком употреблении. Поэтому в ГСН мы урегулировали использование такого освещения наравне с другими", - говорится в сообщении.

Таким образом около 10-20% всего энергопотребления в зданиях приходится на освещение, тогда как использование светодиодов будет способствовать энергосбережению.

В новых ГСН также закреплена возможность использования фотолюминесцентных знаков безопасности при эвакуации из здания, говорится в сообщении.

Норма распространяется на проектирование освещения помещений в жилых домах, гражданских, промышленных зданиях и сооружениях, на территориях промышленных и сельскохозяйственных предприятий, наружного освещения населенных пунктов, в том числе дорог, парков, пляжей, фасадов зданий, придомовых территорий, детских площадок и тому подобное.