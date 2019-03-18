//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

В Украине разрешили проектировать светодиодное освещение в зданиях


фото: YouTube
Министерство регионального развития, строительства и ЖКХ Украины внесло изменения в государственных строительных норм (ГСН), позволяющие использовать светодиодное освещение в проектируемых зданиях

Об этом сообщает пресс-служба заместителя министра регионального развития, строительства и ЖКХ Льва Парцхаладзе.

"До недавнего времени в строительных нормах по освещению даже не была прописана возможность использования светодиодов, которые уже лет десять, если не больше, у всех в широком употреблении. Поэтому в ГСН мы урегулировали использование такого освещения наравне с другими", - говорится в сообщении.

Таким образом около 10-20% всего энергопотребления в зданиях приходится на освещение, тогда как использование светодиодов будет способствовать энергосбережению.

В новых ГСН также закреплена возможность использования фотолюминесцентных знаков безопасности при эвакуации из здания, говорится в сообщении.

Норма распространяется на проектирование освещения помещений в жилых домах, гражданских, промышленных зданиях и сооружениях, на территориях промышленных и сельскохозяйственных предприятий, наружного освещения населенных пунктов, в том числе дорог, парков, пляжей, фасадов зданий, придомовых территорий, детских площадок и тому подобное.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

18 марта, 2019 понедельник

больше новостей

18 марта, 2019 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать