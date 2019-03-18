В Украине разрешили проектировать светодиодное освещение в зданиях
Об этом сообщает пресс-служба заместителя министра регионального развития, строительства и ЖКХ Льва Парцхаладзе.
"До недавнего времени в строительных нормах по освещению даже не была прописана возможность использования светодиодов, которые уже лет десять, если не больше, у всех в широком употреблении. Поэтому в ГСН мы урегулировали использование такого освещения наравне с другими", - говорится в сообщении.
Таким образом около 10-20% всего энергопотребления в зданиях приходится на освещение, тогда как использование светодиодов будет способствовать энергосбережению.
В новых ГСН также закреплена возможность использования фотолюминесцентных знаков безопасности при эвакуации из здания, говорится в сообщении.
Норма распространяется на проектирование освещения помещений в жилых домах, гражданских, промышленных зданиях и сооружениях, на территориях промышленных и сельскохозяйственных предприятий, наружного освещения населенных пунктов, в том числе дорог, парков, пляжей, фасадов зданий, придомовых территорий, детских площадок и тому подобное.
- Напомним, ранее в Минрегионе предложили разрешить в квартирах с двумя и более комнатами проектировать кухни, которые не отделены от других помещений стенами - так называемые кухни-ниши.
- Также планируется обязать застройщиков возводить новые и реконструированные дома с классом энергоэффективности не ниже "С"
- А перед этим правительство отменило разрешения на утепление жилых домов.
- В Минрегионе также предлагают увеличить пропорцию женских туалетов в общественных заведениях, чтобы женщины не стояли в очереди. А площадь мужских - оставить без изменений.
- Также Министерство регионального развития, строительства и ЖКХ работает над новыми строительными нормами, которыми предлагается разрешить размещать парковки на крышах зданий , кроме сооружений социальной сферы.
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