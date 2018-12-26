Правительство отменило разрешения на утепление жилых домов

26 декабря, 2018, 15:13

Теперь многоквартирное жилье высотой до 100 м можно утеплять

Об этом сообщает пресс-служба Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

18 декабря 2018 года Кабинет министров утвердил обновленный Перечень строительных работ, не требующих документов на их выполнение, и по истечении которых объект не подлежит принятию в эксплуатацию.

Согласно сообщению, теперь для проведения строительных работ по комплексной теплоизоляции уже введенных в эксплуатацию жилых домов (стены, крыши, чердаки, технического этажа, цоколя или подвала) не нужно получать такие разрешительные документы.

Это касается индивидуальных жилых домов, принадлежащих к объектам с незначительными (СС1) последствиями, и многоквартирного жилья высотой до 100 м - объектов со средними (СС2) последствиями.

Согласно данным Минрегиона, раньше, чтобы провести утепление жилого дома, например, стен, крыши или чердака, нужно было получать обязательное разрешение ГАСК, что занимало несколько месяцев.

В министерстве также напомнили. что 1 декабря вступили в силу обновленные государственные строительные нормы (ГСН) по теплоизоляции фасадов (ГСН В.2.6-33: 2018 "Конструкции внешних стен с фасадной теплоизоляцией. Требования к проектированию"), которые, в частности, предусматривают внедрение европейских требований к энергомодернизации фасадов.