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Супрун рассказала, когда в Украине заработает полноценное медицинское страхование


фото: nv.ua
Полноценное медицинское страхование украинцы получат, когда медицинская реформа будет внедрена на всех уровнях - к 2020 году

Об этом в Facebook сообщила и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун.

"В 2020 году, когда новая система будет распространена на все уровни медицинской помощи в Украине, вы будете действительно застрахованы. Обратившись в любое заведение, которое сотрудничает с Национальной службой здоровья Украины, вы сможете получить четкий гарантированный государством пакет медицинских услуг. Именно такое реальное (а не формальное) страхование - цель нашей работы", - отметила Супрун.

И.о. министра объяснила, что страхование в широком смысле слова - это гарантии предоставления медицинских услуг.

"В Британии граждане реально застрахованы на случай болезни, не будучи застрахованными в юридическом смысле. Они просто обращаются в медицинское учреждение и получают бесплатную помощь. Это и является страхование, работает без чрезмерной бюрократии страховых компаний ", - отметила Супрун.

Она призвала украинский не верить обещаниям о "европейской страховой медицины" кандидатов на пост Президента.

"За этими словами скрывается банальная игра словами и эмоциями людей. Гражданам рисуют нереальную картинку прекрасного будущего, где "все будет хорошо для всех" и называют это "страховой медициной". Такие картинки "светлого будущего" десятилетиями рисовали в Советском Союзе. Ничего не изменится, если мы внедрим страховой механизм сбора средств на совковую систему предоставления услуг. Мы простобудем тратить больше на те же плохие медицинские услуги. Этого нельзя допустить", - считает Супрун.

По ее словам, качество здравоохранения - не в том, как собирать средства, а в том, как их использовать.

"И Великобритания, и Германия - рыночные, конкурентные, ресурсоэффективные, надежные системы. Там качественная система предоставления услуг. Именно эта система реально страхует людей. А не то, каким образом собраны средства. В европейских странах здравоохранение не является следствием способа финансирования. Финансирование через механизм страхования во многих европейских странах - скорее дань истории, чем сознательный выбор. Их объединяет принцип "деньги следуют за пациентом", свободный выбор врача, автономизированные заведения, которые зарабатывают, а не содержатся, рыночная конкуренция пациента. Именно те принципы, которые мы и внедряем сейчас в Украине ", - отметила Супрун.

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