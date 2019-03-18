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Сам себя премировал на 695%: впервые по материалам САП посадили чиновника

Впервые по материалам Специализированной антикоррупционной прокуратуры на три года лишили свободы одесского чиновника, который сам по себе выписал премии на 695% от должностного оклада

Об этом сообщает пресс-служба САП в Facebook.

Отмечается, что 18 марта в суде Киевского районного суда города Одессы с участием прокуроров САП объявили приговор бывшему главе Захаровской РГА й в Одесской области, который, злоупотребляя своим служебным положением, безосновательно выписал самому себе надбавки на общую сумму более 65 тыс. гривен.

Он обратился к заместителю тогдашнего губернатора Михаила Саакашвили (членом команды которого являлся) с просьбой поставить "промежуточную" резолюцию на соответствующем распоряжении, после чего самостоятельно подписал документ..

Таким образом, обвиняемый, осознавая, что надбавки законно не согласованы, подписал распоряжение, которым назначил себе надбавки в размере 695% от должностного оклада.

Суд, поддержав позицию прокурора САП, признал бывшего главу Захаровской РГА в Одесской области виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 191 УК, и приговорил к 3 годам лишения свободы с лишением права занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления сроком на 3 года.

Кроме того, удовлетворен иск Захаровской РГА о взыскании с обвиняемого 65 403,4 гривен в пользу истца.

Как сообщает Одесское издание Думская, речь идет о 31-летнем Дмитрие Франчуке. Он возглавил Захаровскую РГА в сентябре 2015 года. Через год и два месяца, после ухода Саакашвили, он подал в отставку и был уволен президентом 3 февраля 2017.

 

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