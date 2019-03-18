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"Шахтер" отказался продавать Тайсона, Марлоса и Исмаили клубам из Испании и Италии


фото: UA-Football
Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин заявил, что "Шахтер" отказал в трансферах лидеров команды - Тайсона, Марлоса и Исмаили клубам из Испании и Италии

Об этом Палкин заявил в интервью "Профутбол".

"Сегодня позиция клуба - они не продаются. Были попытки сделать предложения по Тайсона, Исмаили и Марлоса. Но сегодня мы на рынке распространили такую концепцию, что не продаем, потому что они нужны нашей команде. Если бы мы хотели это сделать, уверяю, эту троицу можно было бы давным-давно продать. были предложения из Испании, Италии. Это серьезные клубы. Мы отказали, потому что они нам нужны ", - сказал Палкин.

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