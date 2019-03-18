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Путин в своем ближнем кругу жалеет, что приказал оккупировать Крым - Джемилев

Президент Российской Федерации Владимир Путин в своем ближнем кругу уже жалеет, что приказал оккупировать Крым

Об этом со ссылкой на свои источники заявил народный депутат Украины, уполномоченный президента по делам крымскотатарского народа Мустафа Джемилев, информирует Прямой .

"Теперь для Путина просто нет выхода. У нас сейчас, кстати говоря, различные службы интересуются: как вы думаете, Путин мог бы уйти из Крыма, не потеряв лица? Нет такого пути, просто нет. А Путину признать, что он совершил ошибку? Он, кстати, в своем кругу об этом уже и говорит. это у нас точные сведения. говорит так, я вам точно скажу. это проверенные источники. Он говорит: "мы с Крымом сделали ошибку, но этого мы признавать не будем" , - сказал Джемилев.

По его словам, для Путина уйти из Крыма - это сделать себе политическое харакири.

"Ошибался" могут сказать только мужественные люди. Есть такая чеченская песня: "ошибаются все, но только настоящий мужчина может сказать: я был неправ". Но в Кремле таких мужчин нет ", - рассказал Джемилев.

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