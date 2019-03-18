Путин назвал аннексию Крыма "защитой России"

18 марта, 2019, 18:52

Аннексия Крыма показала, как Россия "умеет себя любить и защищаться"

Об этом Путин заявил во время своего визита в Крым, передает журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов в Twitter.

"Крымская весна - это новая веха, потому что она показала всему миру и нам самим, Россия умеет себя любить и защищать свои интересы, отталкиваясь от интересов людей", - рассказал Путин.

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