Путин назвал аннексию Крыма "защитой России"
18 марта, 2019, 18:52
Аннексия Крыма показала, как Россия "умеет себя любить и защищаться"
Об этом Путин заявил во время своего визита в Крым, передает журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов в Twitter.
"Крымская весна - это новая веха, потому что она показала всему миру и нам самим, Россия умеет себя любить и защищать свои интересы, отталкиваясь от интересов людей", - рассказал Путин.
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Путин: Крымская весна - это новая веха, потому что она показала всему миру и нам самим, Россия умеет себя любить и защищать свои интересы, Отталкиваясь от интересов людей pic.twitter.com/yDBfVA9vkq- Дмитрий Смирнов (@ dimsmirnov175) 18 марта 2019
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