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На Донбассе боевики убили украинского военного

На Донбассе погиб один украинский военнослужащий, три обстрела

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Как отмечается, противник три раза обстрелял позиции украинских военных, трижды применив оружие, которое запрещено Минскими договоренностями.

Все обстрелы российско-оккупационные войска осуществили в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север":

из минометов калибров 120 и 82 мм - вблизи села Катериновка;

дважды - из снайперского и стрелкового оружия, а также из крупнокалиберных пулеметов, и в дальнейшем - из минометов калибра 82 мм и автоматических станковых гранатометов - вблизи населенного пункта Хутор Вольный.

"В результате обстрелов один украинский военнослужащий погиб. Подразделения, которые обстреливал противник, дали адекватный ответ огнем из штатного вооружения. Потери противника уточняются", - говорится в сообщении.

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