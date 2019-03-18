На Донбассе боевики убили украинского военного
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
Как отмечается, противник три раза обстрелял позиции украинских военных, трижды применив оружие, которое запрещено Минскими договоренностями.
Все обстрелы российско-оккупационные войска осуществили в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север":
из минометов калибров 120 и 82 мм - вблизи села Катериновка;
дважды - из снайперского и стрелкового оружия, а также из крупнокалиберных пулеметов, и в дальнейшем - из минометов калибра 82 мм и автоматических станковых гранатометов - вблизи населенного пункта Хутор Вольный.
"В результате обстрелов один украинский военнослужащий погиб. Подразделения, которые обстреливал противник, дали адекватный ответ огнем из штатного вооружения. Потери противника уточняются", - говорится в сообщении.
- Напомним, в воскресенье, 17 марта, российские наемники на Донбассе 10 раз обстреляли позиции украинских военных, при этом 7 раз - из запрещенного Минскими договоренностями вооружения.
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