На Донбассе погиб боец ООС, еще двое - ранены. Потери оккупантов - 7 боевиков
Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.
В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" террористы стреляли из минометов калибров 120 мм и 82 мм, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов неподалеку Водяного, из 120-мм минометов - в районе Марьинки.
В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" захватчики дважды били из 82-мм минометов и дважды - из противотанковых ракетных комплексов возле Крымского, из противотанковых ракетных комплексов - неподалеку Новотошковского, с 82-мм минометов - вблизи Золотого-4, с 82- мм минометов и автоматических станковых гранатометов - в районе Новолуганского, из гранатометов различных систем - возле Луганского.
В результате вражеских обстрелов один украинский военный погиб, двое получили ранения.
На обстрелы боевиков Объединенные силы дали ответили огнем. По данным разведки, немцы потеряли 7 боевиков: 3 - погибшими, 4 - ранеными.
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