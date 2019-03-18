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На Донбассе погиб боец ООС, еще двое - ранены. Потери оккупантов - 7 боевиков

В воскресенье, 17 марта, российские наемники на Донбассе 10 раз обстреляли позиции украинских военных, при этом 7 раз - с запрещенного Минскими договоренностями вооружения

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" террористы стреляли из минометов калибров 120 мм и 82 мм, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов неподалеку Водяного, из 120-мм минометов - в районе Марьинки.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" захватчики дважды били из 82-мм минометов и дважды - из противотанковых ракетных комплексов возле Крымского, из противотанковых ракетных комплексов - неподалеку Новотошковского, с 82-мм минометов - вблизи Золотого-4, с 82- мм минометов и автоматических станковых гранатометов - в районе Новолуганского, из гранатометов различных систем - возле Луганского.

В результате вражеских обстрелов один украинский военный погиб, двое получили ранения.

На обстрелы боевиков Объединенные силы дали ответили огнем. По данным разведки, немцы потеряли 7 боевиков: 3 - погибшими, 4 - ранеными.

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