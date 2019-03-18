Евро-2020: Шевченко ищет способ убрать Роналду подальше от ворот сборной

18 марта, 2019, 19:29

Национальная сборная Украины по футболу провела открытую тренировку в рамках подготовки к Евро-2020

Об этом заявил главный тренер сборной Андрей Шевченко, сообща Еспресо.TV .

На сборы вызваны 26 футболистов. Ярослав Ракицкий за сборную выступать не будет, заявил главный тренер.

"Я не общался с Ярославом ни в момент его перехода из "Шахтера" в "Зенит", когда он принимал это решение, ни после. Я, как главный тренер, принимаю решения, те, которые лучше для команды. Поэтому, я считаю, мы вызвали тех игроков, которые сегодня будут лучше готовы", - отметил Шевченко.

Шевченко добавил, что этот вопрос исчерпан и попросил журналистов больше не задавать вопросов по нему.

Главный тренер сборной сообщил, что полузащитник "Шахтера" и сборной Украины Виктор Коваленко прибыл в расположение сборной команды с небольшим повреждением и рискует не сыграть в матчах с Португалией и Люксембургом.

"Коваленко чувствует некий дискомфорт, из-за которого ему сегодня было сделано тестирование, поэтому решение будет принято до конца дня", - добавил Шеченко.

Главный тренер сборной Украины рассказал, как команда собирается сдерживать лидера сборной Португалии Криштиану Роналду.

Шевченко отметил, что против лучших игроков мира очень трудно подобрать действенную стратегию. Роналду обладает отличными данными и находится в прекрасной форме. Наверное, мы должны работать на командное противодействие.

"Мы отталкиваемся от командной игры. Именно к игре с Португалией у нас будут небольшие изменения. Будем искать стратегии, чтобы убрать Роналду подальше от ворот. Как мы знаем, он прекрасно играет в штрафной, а его последний хет-трик в матче Лиги чемпионов еще раз говорит о том, что возраст ему не помеха ", - подчеркнул Андрей Шевченко.

Два первых матча отборочного цикла Евро-2020 украинцы проведут на выезде - 22 марта сыграют со сборной Португалии, а 25 марта - с Люксембургом.