Циклон в Африке: более 160 погибших, сотни пропавших без вести
18 марта, 2019, 16:43
Из-за тропического циклона в Африке, который обрушился на несколько стран, в общей сложности погибли более 160 человек
Об этом сообщает AFP.
"Циклон, обрушившийся на Мозамбик и Зимбабв, убил по меньшей мере 162 человека, без вести пропали сотни человек", - отмечается в сообщении.
В заявлении Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца указано, что масштабы ущерба, нанесенного циклоном Идай, который налетел на Мозамбикского город Бейра, колоссальны и ужасны.
В документе отмечается, что 90% города с населением более 530 тыс. человек и его окрестностей были "повреждены или разрушены".
- Напомним, 18 марта в Мозамбике циклон Идай разрушил один из крупнейших портовых городов страны - Бейра.
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