Циклон в Африке: более 160 погибших, сотни пропавших без вести

18 марта, 2019, 16:43

Из-за тропического циклона в Африке, который обрушился на несколько стран, в общей сложности погибли более 160 человек

Об этом сообщает AFP.

"Циклон, обрушившийся на Мозамбик и Зимбабв, убил по меньшей мере 162 человека, без вести пропали сотни человек", - отмечается в сообщении.

В заявлении Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца указано, что масштабы ущерба, нанесенного циклоном Идай, который налетел на Мозамбикского город Бейра, колоссальны и ужасны.

В документе отмечается, что 90% города с населением более 530 тыс. человек и его окрестностей были "повреждены или разрушены".