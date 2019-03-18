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Число погибших в результате наводнения в Индонезии возросло до 73


фото: REUTERS
Из-за наводнения в восточной индонезийской провинции Папуа погибли уже 73 человека, 60 пропавших без вести

Об этом сообщает BBC .

"В результате наводнения в восточной индонезийской провинции Папуа погибли по меньшей мере 73 человека, еще 60 человек ищут", - отмечает издание.

Спасателям очень трудно попасть в районы провинции, ведь из-за оползня были заблокированы дороги и поваленные деревья.

В результате наводнения повреждены два моста и более 100 домов, а более 4 тыс. человек были вынуждены покинуть свои дома.

В Агентстве по чрезвычайным ситуациям Индонезии сообщили, что наибольшее количество погибших, 51 человек, было обнаружено в городе Сентани.

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