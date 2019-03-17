Наводнение в Индонезии унесло жизни 63 человек
Об этом сообщает "Общественное".
Число погибших в результате наводнения и оползней в восточной провинции Индонезии, Папуа, выросла с 50 до не менее 63. Десятки людей получили травмы. Временно переместили из своих домов более 4 тыс. граждан.
В городе Сетани, куда наводнение пришло после дождей, погиб 51 человек и еще 74 получили травмы, отметил пресс-секретарь Индонезийского национального совета по вопросам борьбы со стихийными бедствиями Сутопо Пурва Нугрохо. Еще семь человек погибли в центре провинции Джаяпуре. Солдаты спасли 5-летнего ребенка из-под завалов и отвезли его в больницу.
Нугрохо добавил, что количество погибших будет увеличиваться, ведь процесс эвакуации и поиска еще продолжается, не ко всем районам еще удалось добраться. В шести эвакуационных центрах сейчас находится 4150 человек.
Severas inundaciones golpean a Karanganyar Java indonesia video floods flooding rain pic.twitter.com/OFksjhdLYe- Impacto TB (@policiacotb) 14 марта 2019
- В январе 2019 года в результате наводнения в Индонезии погибли 26 человек, более 3 тыс. были эвакуированы.
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