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Наводнение в Индонезии унесло жизни 63 человек


фото: REUTERS
Вследствие мощного наводнения в Индонезии погибли по меньшей мере 63 человека

Об этом сообщает "Общественное".

Число погибших в результате наводнения и оползней в восточной провинции Индонезии, Папуа, выросла с 50 до не менее 63. Десятки людей получили травмы. Временно переместили из своих домов более 4 тыс. граждан.

В городе Сетани, куда наводнение пришло после дождей, погиб 51 человек и еще 74 получили травмы, отметил пресс-секретарь Индонезийского национального совета по вопросам борьбы со стихийными бедствиями Сутопо Пурва Нугрохо. Еще семь человек погибли в центре провинции Джаяпуре. Солдаты спасли 5-летнего ребенка из-под завалов и отвезли его в больницу.

Нугрохо добавил, что количество погибших будет увеличиваться, ведь процесс эвакуации и поиска еще продолжается, не ко всем районам еще удалось добраться. В шести эвакуационных центрах сейчас находится 4150 человек.

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