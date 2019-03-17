Вор и бандит Путин завтра будет ходить по моей родной земле, - Чубаров о визите президента РФ в Крым

17 марта, 2019, 21:12

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров осудил запланированный на 18 марта визит Владимира Путина в оккупированный Крым

Об этом Чубаров написал в facebook.

"Завтра, 18 марта, Путин планирует приехать в Крым. Общеизвестно, что преступника всегда тянет на место совершения им преступления. Путин подтверждает эту аксиому с завидным упорством снова и снова посещая Крым, преступно украденный им в феврале - марте 2014 года. Международный преступник , вор и бандит Путин завтра будет ходить по моей родной земле, на которую я не могу уже ступить вот уже 1716-й день", - написал Чубаров.

По его словам, 5 лет невыносимо продолжающейся российской оккупации Крыма, десятки похищенных и убитых крымских татар, сотни незаконно лишенных свободы крымских татар и украинцев, целенаправленное уничтожение исторических памятников, вытеснение коренного народа полуострова, милитаризация полуострова - лишь малая толика того, что, приведет Путина на скамью подсудимых международного трибунала.