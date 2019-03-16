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За 5 лет в Крым переселили полмиллиона россиян, - Чубаров


фото: nv.ua
Председатель Меджлиса крымских татар Рефат Чубаров заявил, что за пять лет аннексии Крыма на полуостров переселили до полумиллиона россиян

Об этом Чубаров рассказал в интервью журналу НВ.

"Наиболее осторожные подсчеты позволяют предположить, что в Крым из России переехало до 500 тыс. человек", - отметил Чубаров.

По его словам, только в Севастополе поселилось около 200 тыс. россиян. По мнению Чубарова, для России такие меры - дополнительный фактор, который позволит ей удерживать Крым в случае деоккупации.

Председатель Меджлиса рассказал, что в основном такие переселенцы - это семьи и сами сотрудники военных и силовых структур.

"Но уже есть большая часть людей, которые переселяются по собственной инициативе. Есть банки, которые выдают льготные кредиты на строительство людям с определенных территорий России, переезжающим в Крым. В частности, из Иркутской и Новосибирской областей. Они получают кредиты, которые достаточно отличаются по процентам", - сказал Чубаров.

При этом Россия пытается избавиться от тех крымчан, которые не согласны с оккупацией полуострова.

"Такие люди должны быть вытеснены из Крыма. И это происходит путем систематических репрессий. Это не только запугивание, обыски и аресты, это и невозможность развития, когда Крым покидают предприниматели", - отметил Чубаров.

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