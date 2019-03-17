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Во время выступления Порошенко в Киеве произошла драка


фото: rbc.ua
Во время выступления президента Украины Петра Порошенко в Киеве на Михайловской площади произошли столкновения между митингующими

Об этом сообщает "РБК-Украина" .

Некоторые люди, которые требовали наказания виновных в хищении бюджетных средств, выделенных для развития оборонной сферы, с плакатом, на котором написано: "Где отрубленные руки?" в ходе выступления Петра Порошенко начали выкрикивать: "Позор!".

Люди с другой стороны, которые пришли поддерживать президента Порошенко, ответили агрессией по отношению к протестующим. Кроме того, неизвестные лица, которые стояли позади, порвали плакат протестующих.

Отмечается, что полиция пыталась остановить схватку. "Радио Свобода" сообщило, что один мужчина задержан за нарушение общественного порядка. Полиция официально не сообщала о задержании.

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