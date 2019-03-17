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Порошенко: уличные беспорядки перед выборами - это сценарий Путина

Президент Украины Петр Порошенко , который выдвигается на второй срок, заявил, что сценарии дестабилизации внутриполитической ситуации создаются и реализуются под руководством государства-агрессора

Об этом он сказал в воскресенье, 17 марта 2019 года, во время митинга на столичной Михайловской площади, передает Еспресо.TV .

Цель этого, отметил президент, заключается в приведении к власти в Украине тех политических сил, которые будут выступать против интеграции в ЕС и НАТО.

"Украинского президента будет избирать украинский народ, а не Кремль и его пятая колонна", - подчеркнул он.

 

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