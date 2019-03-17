Порошенко: уличные беспорядки перед выборами - это сценарий Путина

17 марта, 2019, 12:20

Об этом он сказал в воскресенье, 17 марта 2019 года, во время митинга на столичной Михайловской площади, передает Еспресо.TV .

Цель этого, отметил президент, заключается в приведении к власти в Украине тех политических сил, которые будут выступать против интеграции в ЕС и НАТО.

"Украинского президента будет избирать украинский народ, а не Кремль и его пятая колонна", - подчеркнул он.