Убытки России из-за оккупации Крыма составили $ 150 млрд - Bloomberg
Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на Bloomberg.
Согласно исследованию аналитика Скотта Джонсона экономика крупнейшего в мире экспортера энергии "просела" почти на 10% или на $ 150 млрд по сравнению с показателями конца 2013 года. Это связано с падением цен на нефть (около 4% в общих потерях), но основная причина - санкции и другие факторы.
Большая часть расходов РФ возникла в результате санкций со стороны США и ЕС, которые вводились ежегодно после аннексии, а также за возможное вмешательство в выборы в США и другие действия.
Кроме низких цен на нефть, что отражается на РФ и низких доходах ее жителей, наблюдается падение объема иностранных инвестиций: после некоторого подъема в 2017 году прямые иностранные инвестиции сократились и даже стали отрицательными во втором квартале 2018 года.
Экономическое затишье означает, что меньше денег попадает в простых россиян: с момента оккупации Крыма и в результате снижения цен на нефть страна около двух лет находится в состоянии рецессии, средние доходы населения едва превышают 30 тыс. рублей в месяц ($ 459). Крым является одним из регионов, где доходы выросли, так как доходы населения увеличиваются с низкой базы, стремясь сравняться со средней зарплатой по России.
При этом Россия продолжает интегрировать Крым в свою экономику, вкладывая миллиарды в новые электростанции и строит гигантский мост на полуостров, хотя недавний опрос показал, что привлекательность аннексии начинает снижаться.
- 16 марта 2014 года на уже оккупированном на тот момент россиянами украинском полуострове было проведено незаконный "рефрендум" о вхождении АРК в Российскую Федерацию.
- Решение о его проведении принималось депутатами Верховной Рады Украинской Автономной Республики Крым, которые перешли на сторону врага, под давлением диверсионного подразделения полковника ФСБ, международного террориста Игоря Гиркина (Стрелкова), о чем он позже открыто признавал в интервью, и в условиях нахождения строения парламента автономии под контролем "гирконцев" и "кадыровцев".
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