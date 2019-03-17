Убытки России из-за оккупации Крыма составили $ 150 млрд - Bloomberg

17 марта, 2019, 19:12

За пять лет оккупации Крыма российская экономика понесла убытки в $ 150 млрд

Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на Bloomberg.

Согласно исследованию аналитика Скотта Джонсона экономика крупнейшего в мире экспортера энергии "просела" почти на 10% или на $ 150 млрд по сравнению с показателями конца 2013 года. Это связано с падением цен на нефть (около 4% в общих потерях), но основная причина - санкции и другие факторы.

Большая часть расходов РФ возникла в результате санкций со стороны США и ЕС, которые вводились ежегодно после аннексии, а также за возможное вмешательство в выборы в США и другие действия.

Кроме низких цен на нефть, что отражается на РФ и низких доходах ее жителей, наблюдается падение объема иностранных инвестиций: после некоторого подъема в 2017 году прямые иностранные инвестиции сократились и даже стали отрицательными во втором квартале 2018 года.

Экономическое затишье означает, что меньше денег попадает в простых россиян: с момента оккупации Крыма и в результате снижения цен на нефть страна около двух лет находится в состоянии рецессии, средние доходы населения едва превышают 30 тыс. рублей в месяц ($ 459). Крым является одним из регионов, где доходы выросли, так как доходы населения увеличиваются с низкой базы, стремясь сравняться со средней зарплатой по России.

При этом Россия продолжает интегрировать Крым в свою экономику, вкладывая миллиарды в новые электростанции и строит гигантский мост на полуостров, хотя недавний опрос показал, что привлекательность аннексии начинает снижаться.