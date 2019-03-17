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Российские хакеры атаковали сайт ЦИК


фото: dt.ua
Руководитель киберполиции Сергей Демедюк заявил, что сайт Центральной избирательной комиссии перед выборами подвергается регулярным атакам российских хакеров

Об этом заявил руководитель киберполиции Сергей Демедюк, сообщает "Зеркало недели".

"Есть попытки "протестировать" атаками сайт ЦИК и получить информацию о внутренней ее сети. Мы фиксируем на закрытых форумах много заказов на получение актуальных баз данных, в том числе и базы данных наших избирателей, но пока не располагаем информацией о том, что кто-то из заказчиков получил желаемое. Недавно мы помогали "отбиваться" от атак Министерству агрополитики и Минюсту", - сказал Демедюк.

Руководитель киберполиции отметил, что все чаще фиксируются массовые распространения модифицированного вредоносного программного обеспечения, которое российские хакеры уже использовали во время атак на объекты критической инфраструктуры, а также нового, с которым ранее украинские специалисты не сталкивались.

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