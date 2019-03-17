Российские хакеры атаковали сайт ЦИК
Об этом заявил руководитель киберполиции Сергей Демедюк, сообщает "Зеркало недели".
"Есть попытки "протестировать" атаками сайт ЦИК и получить информацию о внутренней ее сети. Мы фиксируем на закрытых форумах много заказов на получение актуальных баз данных, в том числе и базы данных наших избирателей, но пока не располагаем информацией о том, что кто-то из заказчиков получил желаемое. Недавно мы помогали "отбиваться" от атак Министерству агрополитики и Минюсту", - сказал Демедюк.
Руководитель киберполиции отметил, что все чаще фиксируются массовые распространения модифицированного вредоносного программного обеспечения, которое российские хакеры уже использовали во время атак на объекты критической инфраструктуры, а также нового, с которым ранее украинские специалисты не сталкивались.
- 6 марта Сергей Демедюк заявил, что атаки на государственные учреждения, ведомства и министерства перед выборами усиливаются с каждым днем.
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