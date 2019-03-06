Киберполиции предупредила, что атаки хакеров перед выборами растут с каждым днем

6 марта, 2019, 16:58

Атаки на государственные учреждения, ведомства и министерства перед выборами усиливаются с каждым днем

Об этом заявил глава киберполиции Сергей Демедюк, сообщает Укринформ.

"Я только могу констатировать, что с начала предвыборной кампании мы начали фиксировать очень большое количество киберинцидентов, связанных с рассылкой ... фишинговых сообщений, спама. Это означает, что преступники пытаются получить доступ к компьютеру того или иного служащего. Далее уже, как говорится, дело техники: если преступник получит доступ хотя бы к одному компьютеру, который находится во внутренней сети определенного госоргана, учреждения, министерства, он уже получит почти всю информацию. Поэтому они (атаки, - ред.) увеличиваются с каждым днем, до начала самих выборов, это мы можем констатировать", - добавил Демедюк.

По его словам, можно констатировать, что именно такие атаки увеличились на различные министерства и ведомства, в частности, МИД, в разы.

"На те органы, которые обслуживают и являются партнерами ЦИК, которая фактически готовится к проведению выборов, - тоже", - отметил глава киберполиции.