"Ливерпуль" отобрал у "Манчестер Сити" лидерство в чемпионате Англии

17 марта, 2019, 18:55

В 31-м туре чемпионата Англии "Ливерпуль" победил в гостях "Фулхэм" и отобрал у "Манчестер Сити" лидерство в турнирной таблице

Об этом сообщает Еспресо.TV.

"Ливерпуль" на 26-й минуте вывел вперед Садио Мане, которому ассистировал Фирмино. Во втором тайме равновесие восстановил Райан Бабель. Победу команде Юргена Клоппа принес Джеймс Милнер, который реализовал пенальти на 81-й минуте.

"Ливерпуль" победил "Фулхэм" со счетом 2: 1.

"Ливерпуль" набрал 76 очков и вышел на первое место в турнирной таблице. На вторую позицию опустился "Манчестер Сити", который имеет 74 пункта и матч в запасе. "Фулхэм" набрал 17 баллов и идет 19-м.

Чемпионат Англии

31-й тур

17 марта

"Фулхэм" - "Ливерпуль" 1: 2

Голы: Бабель, 74 - Мане, 26 Милнер, 81 (пен.)