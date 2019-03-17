"Ливерпуль" отобрал у "Манчестер Сити" лидерство в чемпионате Англии
17 марта, 2019, 18:55
В 31-м туре чемпионата Англии "Ливерпуль" победил в гостях "Фулхэм" и отобрал у "Манчестер Сити" лидерство в турнирной таблице
Об этом сообщает Еспресо.TV.
"Ливерпуль" на 26-й минуте вывел вперед Садио Мане, которому ассистировал Фирмино. Во втором тайме равновесие восстановил Райан Бабель. Победу команде Юргена Клоппа принес Джеймс Милнер, который реализовал пенальти на 81-й минуте.
"Ливерпуль" победил "Фулхэм" со счетом 2: 1.
"Ливерпуль" набрал 76 очков и вышел на первое место в турнирной таблице. На вторую позицию опустился "Манчестер Сити", который имеет 74 пункта и матч в запасе. "Фулхэм" набрал 17 баллов и идет 19-м.
Чемпионат Англии
31-й тур
17 марта
"Фулхэм" - "Ливерпуль" 1: 2
Голы: Бабель, 74 - Мане, 26 Милнер, 81 (пен.)
- Напомним, 13 марта в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов "Ливерпуль" победил в гостях "Баварию" и вышел в следующий раунд.
Читайте также
-
-
11 марта, 2019 Виталий Портников: Мы сами выкопали яму себе и стране
-
-
-
Читайте также
-
11 марта, 2019 Виталий Портников: Мы сами выкопали яму себе и стране
-
-