"Шахтер" победил "Зарю" в чемпионате Украины
16 марта, 2019, 19:10
В 22-м туре чемпионата Украины по футболу "Шахтер" победил в гостях "Зарю" и упрочил лидерство
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Победный гол на 25-й минуте забил Жуниор Мораес, который после многоходовой комбинации замкнул прострел Сергея Болбата с правого фланга.
"Шахтер" победил "Зарю" 1:0, набрал 50 очков и укрепил лидерство в турнирной таблице. Дончане опережают ближайшего преследователя - "Динамо" - на 10 пунктов. "Заря" имеет 32 балла и идет четвертой.
Чемпионат Украины
22-й тур
16 марта
"Заря" - "Шахтер" 0:1
Гол: Мораес, 25
- В 22-м туре чемпионата Украины по футболу "Александрия" разгромила "Черноморец".
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