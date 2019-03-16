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"Шахтер" победил "Зарю" в чемпионате Украины


фото: shakhtar.com
В 22-м туре чемпионата Украины по футболу "Шахтер" победил в гостях "Зарю" и упрочил лидерство

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Победный гол на 25-й минуте забил Жуниор Мораес, который после многоходовой комбинации замкнул прострел Сергея Болбата с правого фланга.

"Шахтер" победил "Зарю" 1:0, набрал 50 очков и укрепил лидерство в турнирной таблице. Дончане опережают ближайшего преследователя - "Динамо" - на 10 пунктов. "Заря" имеет 32 балла и идет четвертой.

Чемпионат Украины

22-й тур

16 марта

"Заря" - "Шахтер" 0:1

Гол: Мораес, 25

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