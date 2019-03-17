Пять лет оккупации Крыма. Европейский Союз потребовал от России

17 марта, 2019, 13:52

Евроcоюз остается приверженным суверенитету и территориальной целостности Украины через пять лет после незаконной аннексии Автономной Республики Крым и города Севастополя Российской Федерацией

Об этом говорится в заявлении высокого представителя ЕС Могерини, передает Еспресо.TV со ссылкой на пресс-службу Европейского совета.

"Через пять лет после незаконной аннексии Автономной Республики Крым и города Севастополя Российской Федерацией Европейский Союз остается твердым в своей приверженности суверенитету и территориальной целостности Украины", - говорится в заявлении.

ЕС не признает и продолжает осуждать нарушение Россией международного права.

"Аннексия Крыма остается прямым вызовом международной безопасности", - Могерини.

В заявлении говорится, что ЕС вновь призывает государства-члены ООН рассмотреть меры по непризнанию аннексии в соответствии с резолюцией 68/262 Генеральной Ассамблеи ООН.

"Нарушение Россией международного права привело к опасному росту напряженности в Керченском проливе и Азовском море. Необоснованное применение силы Россией против Украины 25 ноября 2018 г. является напоминанием о негативных последствиях незаконной аннексии Крымского полуострова для региональной стабильности", - отметила представитель ЕС.

Блок призвал Россию немедленно освободить незаконно захваченных в Керчи украинских моряков, судов и оборудования, а до их освобождения - уважать их права на юридическое представительство и доступ к консульским органам, а также предоставлять пострадавшим надлежащую медицинскую помощь.

Кроме того, Европейский Союз осудил строительство Керченского моста без согласия Украины, и ожидает, что Россия обеспечит беспрепятственный и свободный проход всех судов через Керченский пролив в Азовское море в соответствии с международным правом.

Высокий представитель напомнила, что ЕС не признает проведения Российской Федерацией выборов на Крымском полуострове.

Европейский Союз также повторил свой призыв к немедленному освобождению Олега Сенцова, Эдема Бекирова, Александра Кольченко, Николая Семены Владимира Балуха, Эмира-Усэйна Куку и всех тех, кто был задержан на Крымском полуострове и приговорен вопреки международному праву.