Пять лет оккупации Крыма. Европейский Союз потребовал от России
Об этом говорится в заявлении высокого представителя ЕС Могерини, передает Еспресо.TV со ссылкой на пресс-службу Европейского совета.
"Через пять лет после незаконной аннексии Автономной Республики Крым и города Севастополя Российской Федерацией Европейский Союз остается твердым в своей приверженности суверенитету и территориальной целостности Украины", - говорится в заявлении.
ЕС не признает и продолжает осуждать нарушение Россией международного права.
"Аннексия Крыма остается прямым вызовом международной безопасности", - Могерини.
В заявлении говорится, что ЕС вновь призывает государства-члены ООН рассмотреть меры по непризнанию аннексии в соответствии с резолюцией 68/262 Генеральной Ассамблеи ООН.
"Нарушение Россией международного права привело к опасному росту напряженности в Керченском проливе и Азовском море. Необоснованное применение силы Россией против Украины 25 ноября 2018 г. является напоминанием о негативных последствиях незаконной аннексии Крымского полуострова для региональной стабильности", - отметила представитель ЕС.
Блок призвал Россию немедленно освободить незаконно захваченных в Керчи украинских моряков, судов и оборудования, а до их освобождения - уважать их права на юридическое представительство и доступ к консульским органам, а также предоставлять пострадавшим надлежащую медицинскую помощь.
Кроме того, Европейский Союз осудил строительство Керченского моста без согласия Украины, и ожидает, что Россия обеспечит беспрепятственный и свободный проход всех судов через Керченский пролив в Азовское море в соответствии с международным правом.
Высокий представитель напомнила, что ЕС не признает проведения Российской Федерацией выборов на Крымском полуострове.
Европейский Союз также повторил свой призыв к немедленному освобождению Олега Сенцова, Эдема Бекирова, Александра Кольченко, Николая Семены Владимира Балуха, Эмира-Усэйна Куку и всех тех, кто был задержан на Крымском полуострове и приговорен вопреки международному праву.
- 16 марта 2014 г. на уже оккупированном на тот момент россиянами украинском полуострове был проведен незаконный "рефрендум" о вхождении АРК в Российскую Федерацию.
- Решение о его проведении принималось депутатами Верховной Рады Украинской Автономной Республики Крым, которые перешли на сторону врага, под давлением диверсионного подразделения полковника ФСБ, международного террориста Игоря Гиркина (Стрелкова) , о чем он позже открыто признавал в интервью, и в условиях нахождения здания Парламента автономии под контролем "гиркинцев" и "кадыровцев".
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