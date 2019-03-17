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Путин хочет, чтобы новая украинская власть приползла на коленях и подарила ему Крым, - Порошенко


фото: president.gov.ua
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что не пойдет на подковерные договоренности с Россией о Крыме

Об этом Петр Порошенко заявил в интервью телеканалу "Украина", сообщает официальный сайт президента.

"Ни на какие торги, ни на какие подковерные договоренности Украина никогда не пойдет. И Крым будет возвращен Украине. Мы сделаем все возможное, чтобы это было сделано как можно быстрее, сразу после президентских выборов. Ибо вы слышали неоднократные заявления Путина, что до президентских выборов этого делаться не будет, потому что он очень надеется, что будет избран любой, кроме Порошенко, для того, чтобы новая украинская власть приползла на коленях и подарила ему Крым. Моя позиция - не дождутся. Мы освободим Крым", - сказал Порошенко.

Президент отметил, что для этого Украина наращивает военную мощь, укрепляет международную солидарность, обеспечивает экономический рост.

"То же самое будет с Донбассом. Не исключаю, что сразу после выборов у нас будет прогресс по голубым шлемам", - отметил Порошенко.

Президент также поблагодарил Меджлис крымскотатарского народа.

"Отдельно хотел бы к ним обратиться - верьте, мы будем бороться за то, чтобы освободить Крым. Мы никогда ни дня не забываем о вас. И мы гордимся вашей борьбой. Вместе мы точно победим", - сказал Порошенко.

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