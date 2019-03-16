Стартовал новый сезон в автогонках "Формула-1"

16 марта, 2019, 17:11

В Мельбурне состоялась квалификация на первом этапе автогонок в классе "Формула-1" - Гран-при Австралии

Об этом сообщает "Укринформ".

16 марта в Мельбурне начался первый этап чемпионата мира по автогонкам "Формула-1". Победителем квалификации Гран-при Австралии стал британец Льюис Хэмилтон из команды "Мерседес". Это уже его шестой поул подряд на Гран-при Австралии.

Второе время у напарника Хэмилтона по команде - финна Валттери Боттаса. С третьей позиции 17 марта стартует лидер "Феррари" немец Себастьян Феттель, с четвертой - нидерландский пилот Макс Ферстаппен из "Ред Булл".

Главная гонка Гран-при Австралии состоится 17 марта, начало в 07:10 по киевскому времени.