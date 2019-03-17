НПО сообщил точный хронометраж каждой серии финального сезона "Игры престолов"
Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на Variety.
Бывший глава и исполнительный директор НПО Ричард Плеплер подтвердил изданию, что шесть эпизодов восьмого сезона будут больше похожи на отдельные фильмы.
Хронометраж и даты выхода всех эпизодов выглядят так:
1 серия - 54 минуты (дата выхода - 14 апреля);
2 серия - 58 минут (дата выхода - 21 апреля);
3 серия -1 час и 22 минуты (дата выхода - 28 апреля);
4 серия -1 час и 18 минут (дата выхода - 5 мая);
5 серия -1 час и 20 минут (дата выхода - 12 мая);
6 серия -1 час и 20 минут (дата выхода - 19 мая)
Названия эпизодов и их синопсисы прежнему хранятся в секрете.
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Из-за мер безопасности и во избежание утечки последнего сезона "Игры престолов" в сеть канал HBO решил не показывать финальный сезон критикам официальной премьеры. Кроме того, для гостей вечеринки в честь премьерного показа будет введено эмбарго на отзывы.
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