НПО сообщил точный хронометраж каждой серии финального сезона "Игры престолов"

17 марта, 2019, 11:31

Телеканал НВО рассекретил до минут продолжительность всех серий последнего сезона популярного проекта и подтвердил, что первые две будут короче других

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на Variety.

Бывший глава и исполнительный директор НПО Ричард Плеплер подтвердил изданию, что шесть эпизодов восьмого сезона будут больше похожи на отдельные фильмы.

Хронометраж и даты выхода всех эпизодов выглядят так:

1 серия - 54 минуты (дата выхода - 14 апреля);

2 серия - 58 минут (дата выхода - 21 апреля);

3 серия -1 час и 22 минуты (дата выхода - 28 апреля);

4 серия -1 час и 18 минут (дата выхода - 5 мая);

5 серия -1 час и 20 минут (дата выхода - 12 мая);

6 серия -1 час и 20 минут (дата выхода - 19 мая)

Названия эпизодов и их синопсисы прежнему хранятся в секрете.

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Из-за мер безопасности и во избежание утечки последнего сезона "Игры престолов" в сеть канал HBO решил не показывать финальный сезон критикам официальной премьеры. Кроме того, для гостей вечеринки в честь премьерного показа будет введено эмбарго на отзывы.