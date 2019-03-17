Netflix также прекращает сотрудничество с обвиняемой во взяточничестве голливудской актрисой
17 марта, 2019, 08:47
Американская актриса Лори Локлин, которую обвиняют в коррупционной схеме, может потерять роль в сериале Netflix "Более полный дом"
Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на Page Six.
Локлин и еще 45 человек, среди которых дизайнер Мосс Джаннули и звезда "Отчаянных домохозяек" Фелисити Хаффман, обвиняют в участии в коррупционной схеме. Локлин и ее муж Мосс Джаннулли были обвинены в выплате взятки в $500 тыс. с целью подкупить руководство нескольких колледжей. Предполагалось, это поможет их дочерям поступить в университет Южной Калифорнии.
Сообщается, что Локлин не появится в пятом сезоне сериала. Кроме того, актриса должна была принять участие в эпизоде сериала "Когда зовет сердце". Но в Hallmark заявили, что он не появится в эфире.
- Ранее телеканал Hallmark разорвал контракт с голливудской актрисой, которую поймали на взятке в $500 тыс.
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