Телеканал Hallmark разорвал контракт с голливудской актрисой, которую поймали на взятке в $ 500 тыс.

16 марта, 2019, 13:20

Лори Энн Локлин потеряла роли во всех телесериалах компании Crown Media Family Networks после того, как попала в скандал с подкупом руководства колледжей, пытаясь облегчить дочерям поступление в учебные заведения

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на Reuters.

Компания Crown Media Family Networks, которая является владельцем кабельного канала Hallmark, заявила, что прекращает сотрудничество с американской актрисой Лори Энн Локлин.

"Мы больше не работаем с Лори Локлин и прекратили разработку всех проектов с участием актрисы, которые транслируются каналами Crown Media Family Networks", - говорится в заявлении.

Локлин всего известна по главной роли в сериале Garage Sale Mysteries.

12 марта Локлин и ее муж Мосс Джаннулли были обвинены в выплате взятки в $ 500 тыс. С целью подкупить руководство нескольких колледжей. Предполагалось, это поможет их дочерям поступить в университет Южной Калифорнии.

Локлин и Джаннулли были взяты под стражу, но освобождены под залог $ 1 млн.