Телеканал Hallmark разорвал контракт с голливудской актрисой, которую поймали на взятке в $ 500 тыс.
Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на Reuters.
Компания Crown Media Family Networks, которая является владельцем кабельного канала Hallmark, заявила, что прекращает сотрудничество с американской актрисой Лори Энн Локлин.
"Мы больше не работаем с Лори Локлин и прекратили разработку всех проектов с участием актрисы, которые транслируются каналами Crown Media Family Networks", - говорится в заявлении.
Локлин всего известна по главной роли в сериале Garage Sale Mysteries.
12 марта Локлин и ее муж Мосс Джаннулли были обвинены в выплате взятки в $ 500 тыс. С целью подкупить руководство нескольких колледжей. Предполагалось, это поможет их дочерям поступить в университет Южной Калифорнии.
Локлин и Джаннулли были взяты под стражу, но освобождены под залог $ 1 млн.
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