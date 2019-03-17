На Днепропетровщине водитель бросил в полицейских гранату, один полицейский ранен
17 марта, 2019, 17:25
В городе Вольногорск Днепропетровской области водитель авто на "евробляхах" бросил в полицейских гранату и ранил одного из них
Об этом сообщил глава Национальной полиции Сергей Князев в facebook.
"Город Вольногорск Днепропетровской области. Полицейские группы реагирования останавливают местного жителя на автомобиле с "евробляхами". На просьбу предоставить для проверки документы в полицейских летит граната. Взрывом один полицейский ранен, напарник реагирует, и злоумышленник не успевает выдернуть чеку на второй гранате. Останавливает злоумышленника, применив табельное оружие", - написал Князев.
По его словам, нападающий ранен.
- В районе проведения операции Объединенных сил в результате взрыва гранаты в блиндаже двое украинских бойцов погибли, один получил ранения.
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