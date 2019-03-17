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На Днепропетровщине водитель бросил в полицейских гранату, один полицейский ранен


фото: facebook
В городе Вольногорск Днепропетровской области водитель авто на "евробляхах" бросил в полицейских гранату и ранил одного из них

Об этом сообщил глава Национальной полиции Сергей Князев в facebook.

"Город Вольногорск Днепропетровской области. Полицейские группы реагирования останавливают местного жителя на автомобиле с "евробляхами". На просьбу предоставить для проверки документы в полицейских летит граната. Взрывом один полицейский ранен, напарник реагирует, и злоумышленник не успевает выдернуть чеку на второй гранате. Останавливает злоумышленника, применив табельное оружие", - написал Князев.

По его словам, нападающий ранен.

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