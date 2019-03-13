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Бойцы ООС подорвались на гранате, есть погибшие и раненый, - СМИ


фото: donpress
В районе проведения операции Объединенных сил в результате взрыва гранаты в блиндаже двое украинских бойцов погибли, один получил ранения

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на источник в Национальной полиции.

Инцидент произошел около полуночи 11 марта вблизи села Невельское Ясиноватского района, говорится в сообщении.

По словам собеседника агентства, в результате взрыва гранаты в блиндажи двое военнослужащих погибли, один получил ранения.
 
По данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 115 УК (умышленное убийство), добавляет источник.
 
Правоохранители устанавливают, было ли это умышленное убийство, или несчастный случай. Следствие вести следователи военной прокуратуры, говорится в сообщении.
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