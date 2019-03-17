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Большинство приходов перейдет из церкви Московского патриархата в УПЦ, - Филарет


фото: radiosvoboda.org
Почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет убежден, что большинство приходов УПЦ МП в конечном итоге перейдет в ПЦУ

Об этом Филарет заявил в интервью "Главкому" .

"Мы рассчитываем, что подавляющее большинство приходов должно перейти из церкви Московского патриархата в УПЦ. И это будет обязательно. Это произойдет или за три года, или за пять, или за 25, но это произойдет. Просто потому, что будет существовать украинское государство. А существовать оно не сможет, если не будет единой православной церкви", - сказал Филарет.

По его мнению, катализатором объединения является то, что русская церковь в Украине теперь не может называться украинской - согласно принятому Верховной Радой закону.

"Это первое, и это помогает. Во-вторых, есть закон об избрании каждой религиозной общиной своего центра. До последнего времени не было подробного механизма, но теперь он есть благодаря Верховной Раде. Это тоже способствует объединению", - считает патриарх Филарет.

 

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