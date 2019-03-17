17 марта на фронте: оккупанты осуществили шесть обстрелов
Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.
В течение текущих суток противник шесть раз открывал огонь по позициям наших войск. В том числе - трижды с применением вооружения, запрещенного Минскими договоренностями.
В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток": из минометов калибра 120 мм - в районе населенного пункта Марьинка.
В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север": из минометов калибра 82 мм - в районе населенного пункта Золотое-4; из минометов калибра 82 мм и автоматических станковых гранатометов - около поселка Новолуганское; из противотанковых ракетных комплексов - вблизи поселка городского типа Новотошковское и дважды в районе села Крымское.
Потерь среди наших защитников нет.
- Напомним, с начала марта Украина потеряла на фронте двух военных.
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