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17 марта на фронте: оккупанты осуществили шесть обстрелов


фото: leopolis.news
17 марта российские оккупационные войска на Донбассе шесть раз открывали огонь по украинским позициям

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

В течение текущих суток противник шесть раз открывал огонь по позициям наших войск. В том числе - трижды с применением вооружения, запрещенного Минскими договоренностями.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток": из минометов калибра 120 мм - в районе населенного пункта Марьинка.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север": из минометов калибра 82 мм - в районе населенного пункта Золотое-4; из минометов калибра 82 мм и автоматических станковых гранатометов - около поселка Новолуганское; из противотанковых ракетных комплексов - вблизи поселка городского типа Новотошковское и дважды в районе села Крымское.

Потерь среди наших защитников нет.

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