Чийгоз на Совбезе ООН обратился к России: вы ответите за Крым

15 марта, 2019, 18:35

Россия ответит за свои преступления в Крыму и в целом в Украине

Об этом заявил заместитель главы Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз на специальном заседании Совета Безопасности ООН, передает Укринформ.

"Я хочу напомнить и утвердительно заявить, что за эти преступления, которые сегодня совершаются в Украине и в Крыму - вы будете отвечать. Мы никогда не простим вам слезы сотен тысяч матерей. Мы не простим вам сиротства наших детей", - сказал Чийгоз, обращаясь к российским представителям.

Он отметил, что оккупация Россией Крыма была местью. "(Это) месть нашим гражданам в Крыму за то, что хотят жить свободно и в мире. За то, что хотят быть с Украиной. Это месть Украине за то, что она хочет быть со всеми цивилизованными странами вместе, бороться за свое будущее и жить свободно ", - отметил Чийгоз.