В Италии расследуют смерть модели, которая свидетельствовала против Берлускони

16 марта, 2019, 19:44

Смерть марокканской модели Иман Фадиль, которая свидетельствовала против бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони, расследуют, как возможное убийство

Об этом сообщает BBC.

Ведется расследование причины смерти Иман Фадиль, которая свидетельствовала против Сильвио Берлускони в 2012 году. 33-летняя марокканка умерла в больнице в Милане 1 марта через месяц после госпитализации с болями в желудке.

Тогда она заявила, что ее отравили. Итальянские СМИ сообщают, что модель, возможно, была отравлена радиоактивными веществами.

Фадиль свидетельствовала в суде над Берлускони, которого обвинили в сексе с несовершеннолетней проституткой. Берлускони сначала был осужден, но позже оправдан.