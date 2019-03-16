В Италии расследуют смерть модели, которая свидетельствовала против Берлускони
16 марта, 2019, 19:44
Смерть марокканской модели Иман Фадиль, которая свидетельствовала против бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони, расследуют, как возможное убийство
Об этом сообщает BBC.
Ведется расследование причины смерти Иман Фадиль, которая свидетельствовала против Сильвио Берлускони в 2012 году. 33-летняя марокканка умерла в больнице в Милане 1 марта через месяц после госпитализации с болями в желудке.
Тогда она заявила, что ее отравили. Итальянские СМИ сообщают, что модель, возможно, была отравлена радиоактивными веществами.
Фадиль свидетельствовала в суде над Берлускони, которого обвинили в сексе с несовершеннолетней проституткой. Берлускони сначала был осужден, но позже оправдан.
- В сентябре 2018 экс-президент "Милана" Сильвио Берлускони купил итальянский футбольный клуб "Монца".
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