//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

В Италии расследуют смерть модели, которая свидетельствовала против Берлускони


фото: bbc
Смерть марокканской модели Иман Фадиль, которая свидетельствовала против бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони, расследуют, как возможное убийство

Об этом сообщает BBC.

Ведется расследование причины смерти Иман Фадиль, которая свидетельствовала против Сильвио Берлускони в 2012 году. 33-летняя марокканка умерла в больнице в Милане 1 марта через месяц после госпитализации с болями в желудке.

Тогда она заявила, что ее отравили. Итальянские СМИ сообщают, что модель, возможно, была отравлена радиоактивными веществами.

Фадиль свидетельствовала в суде над Берлускони, которого обвинили в сексе с несовершеннолетней проституткой. Берлускони сначала был осужден, но позже оправдан.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

16 марта, 2019 суббота

больше новостей

16 марта, 2019 суббота

15 марта, 2019 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать