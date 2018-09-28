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Берлускони купил итальянский футбольный клуб


фото: AP
Экс-президент "Милана" Сильвио Берлускони купил итальянский футбольный клуб "Монца"

Об этом сообщает Football-Italia.

Берлускони выкупил пакет акций "Монцы", выступающей в третьем итальянском дивизионе. По неофициальным данным, он заплатил за футбольный клуб 3 млн евро. Презентация бывшего премьер-министра Италии в качестве президента клуба состоялась сегодня.

В совет директоров "Монцы" войдет бывший вице-президент "Милана" Адриано Галлиани.

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