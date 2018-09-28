Берлускони купил итальянский футбольный клуб
28 сентября, 2018, 17:24
Экс-президент "Милана" Сильвио Берлускони купил итальянский футбольный клуб "Монца"
Об этом сообщает Football-Italia.
Берлускони выкупил пакет акций "Монцы", выступающей в третьем итальянском дивизионе. По неофициальным данным, он заплатил за футбольный клуб 3 млн евро. Презентация бывшего премьер-министра Италии в качестве президента клуба состоялась сегодня.
В совет директоров "Монцы" войдет бывший вице-президент "Милана" Адриано Галлиани.
- В 2017 году Сильвио Берлускони за 740 млн евро продал "Милан" китайскому бизнесмену Ли Юнхуну.
- В июле 2018 года Ли Юнхун из-за долгов потерял контроль над итальянским футбольным клубом "Милан", владельцем которого стала американская инвестиционная корпорация Elliott Management.
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