Свитолина вышла в полуфинал супертурнира в Индиан-Уэллсе
14 марта, 2019, 10:44
Украинская теннисистка Элина Свитолина впервые в карьере пробилась в полуфинал турнира WTA в Индиан-Уэллсе
Об этом сообщает tennis.ua.
В четвертьфинальном поединке украинская теннисистка за 2 ч. 11 мин. переиграла чешскую теннисистку Маркета Вондроушову: 4: 6, 6: 4, 6: 4. Чешка лидировала в решающем сете с брейком, однако Свитолиной удалось вырвать победу.
Отметим, что Свитолина стала первой представительницей Украины в истории, которая сыграет в полуфинале турнира в Индиан-Уэллсе.
Следующей соперницей первой ракетки Украины станет румынка Бьянка Андрееску.
. @ElinaSvitolina soars into the @BNPPARIBASOPEN semifinals!- WTA (@WTA) 14 марта 2019 г.
She outlasts Vondrousova, 4-6, 6-4, 6-4! pic.twitter.com/4p7kOUdZAj
- Напомним, 13 марта украинская теннисистка Элина Свитолина в трехчасовом матче победила австралийку Эшли Барти и вышла в четвертьфинал турнира WTA в американском Индиан-Уэллсе.
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