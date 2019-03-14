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Свитолина вышла в полуфинал супертурнира в Индиан-Уэллсе


фото: twitter.com/WTA
Украинская теннисистка Элина Свитолина впервые в карьере пробилась в полуфинал турнира WTA в Индиан-Уэллсе

Об этом сообщает tennis.ua.

В четвертьфинальном поединке украинская теннисистка за 2 ч. 11 мин. переиграла чешскую теннисистку Маркета Вондроушову: 4: 6, 6: 4, 6: 4. Чешка лидировала в решающем сете с брейком, однако Свитолиной удалось вырвать победу.

Отметим, что Свитолина стала первой представительницей Украины в истории, которая сыграет в полуфинале турнира в Индиан-Уэллсе.

Следующей соперницей первой ракетки Украины станет румынка Бьянка Андрееску.

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