14 марта, 2019, 10:56

На 67-м году жизни умер гоночный директор "Формулы-1" Чарли Уайтинг

Об этом сообщает официальный сайт Международной федерации автоспорта.

Уайтинг умер 14 марта утром в Мельбурне от легочной эмболии.

"С огромной печалью я услышал весть об уходе Чарли. Он был потрясающим гоночным директором, важной и неповторимой фигурой в "Формуле-1". В лице Чарли "Формула-1" потеряла верного друга и харизматичного представителя. Мои мысли и переживания сейчас о его семье, друзьях и всех сторонников Ф-1", - сказал президент FIA Жан Тодт.

Уайтинг начал работать в "Формуле-1" в 1977 году в команде "Хескет", но за несколько лет перешел в "Брэбэм" Берни Экклстоуна, стал старшим механиком и сыграл важную роль в победах Нельсона Пике в чемпионатах мира 1981 и 1983 годов.

Позже Уайтинг перешел на работу в FIA в качестве технического делегата, а с 1997 года стал гоночным директором и директором по гоночной безопасности.