Умер гоночный директор "Формулы-1"
Об этом сообщает официальный сайт Международной федерации автоспорта.
Уайтинг умер 14 марта утром в Мельбурне от легочной эмболии.
"С огромной печалью я услышал весть об уходе Чарли. Он был потрясающим гоночным директором, важной и неповторимой фигурой в "Формуле-1". В лице Чарли "Формула-1" потеряла верного друга и харизматичного представителя. Мои мысли и переживания сейчас о его семье, друзьях и всех сторонников Ф-1", - сказал президент FIA Жан Тодт.
Уайтинг начал работать в "Формуле-1" в 1977 году в команде "Хескет", но за несколько лет перешел в "Брэбэм" Берни Экклстоуна, стал старшим механиком и сыграл важную роль в победах Нельсона Пике в чемпионатах мира 1981 и 1983 годов.
Позже Уайтинг перешел на работу в FIA в качестве технического делегата, а с 1997 года стал гоночным директором и директором по гоночной безопасности.
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