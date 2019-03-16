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США никогда не признают аннексию Крыма Россией, - Уолкер


фото: bbc
Специальный представитель государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что Соединенные Штаты никогда не признают аннексию Крыма Россией

Об этом говорится в видеообращении Волкера, распространенном посольством США в Украине в twitter.

"Важно помнить о том, что произошло, и мы еще раз подчеркиваем, как заявил в своей декларации от 28 июля 2015 года Госсекретарь Помпео, что Соединенные Штаты не признают и никогда не признают аннексию Крыма Россией", - сказал Волкер.

В посольстве США отметили, что 5 лет назад Россия организовала нелегитимный референдум об аннексии Крыма.

"Соединенные Штаты не признают и никогда не признают контроль Кремля над Крымом. Во время визита корабля ВМС США "Дональд Кук" в Одессу, мы выразили четкую позицию - США твердо поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины", - отметили в посольстве США.

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